ФОТО: Оставленный без присмотра кальян привел к возгоранию в доме

В воскресенье в 20:46 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании в частном доме на улице Мяннику в волости Тапа, где загорелся шкаф и две кровати.
Причиной возгорание стал оставленный без присмотра кальян.
В воскресенье в 20:46 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании в частном доме на улице Мяннику в волости Тапа, где загорелся шкаф и две кровати.
Причиной возгорание стал оставленный без присмотра кальян.
Kommunikatsioonijuht
SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND
Tähtaeg: 21.05.2018
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