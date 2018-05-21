21.05.2018, 20:30

ФОТО: Оставленный без присмотра кальян привел к возгоранию в доме

 (1)
rus.delfi.ee
EST
ФОТО: Оставленный без присмотра кальян привел к возгоранию в доме
Tulekahju

В воскресенье в 20:46 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании в частном доме на улице Мяннику в волости Тапа, где загорелся шкаф и две кровати.

Причиной возгорание стал оставленный без присмотра кальян.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Дом престарелых признан виновным в смерти пожилой женщины из-за халатности персонала

21.05.2018
Сегодня Вируский уездный суд признал дом престарелых OÜ Pandivere Pansion, его члена правления и бывшую сотрудницу в том, что они оставили клиентку без ухода и присмотра, в результате чего она скончалась.
Подробнее

ВИДЕО: Лесные братья нашего времени. Как живется бездомным в ”палаточном лагере” на окраине города

21.05.2018
Несмотря на то, что в Эстонии достаточное количество социальных домов, некоторые попавшие в затруднительное положение люди предпочитают ”независимое” проживание. Delfi посетил один из палаточных лагерей на окраине Таллинна и понаблюдал за жизнью его обитателей.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Женщине дали срок и штраф за обзывательство ”проституткой”: когда можно призвать к ответу обидчика?

21.05.2018
Практически все словесные оскорбления и унижения остаются безнаказанными – это печальный факт. Очень сложно доказать, что кто-то в пылу ссоры назвал кого-то дураком или употребил выражение похлеще. Тем удивительнее то, что за оскорбление все-таки можно получить вполне реальное наказание, пишет "МК-Эстония".
Подробнее


-20% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSBL/03
199,- €
159,20 €
-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
135,20 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-20% Meeste käekell Police TROOPER PL.14382JSB/04M
175,- €
140,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €

6 тысяч человек научат эстонскому за 11 миллионов евро. Касса по безработице ищет партнеров

21.05.2018
В течение следующих четырёх лет касса по безработице закажет обучение эстонскому языку на сумму около 11 млн евро. Обучение заказывается с целью повышение уровня владения эстонским языком людей, ищущих работу, и подготовки к уровневым экзаменам по эстонскому языку.
Подробнее





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Сколько страны Балтии заплатят Польше за строительство нового газопровода?

21.05.2018
Литва и Польша планируют присоединиться к строительству газопровода GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania), подписав соглашение о распределении расходов на реализацию проекта, которое на прошлой неделе заключили газотранспортные компании стран Балтии и Польши.
Подробнее