ФОТО: Оставил машину незакрытой на парковке, телефон выкинул. Полиция уже вторую неделю ищет пропавшего Кристьяна

27-летний Кристьян пропал в прошлую среду, полиции до сих пор не удалось его найти. Молодой человек ушел из своего дома в Выру и не вернулся.

13 июня Кристьян на красном микроавтобусе Volkswagen уехал из своего дома на улице Калда в Выру. Как сообщают близкие, он направился в Тарту, чтобы кроме прочего встретиться с другом.

Однако до друга он так и не доехал, но и не вернулся домой. Автомобиль Кристьяна нашли с незакрытыми дверьми на парковке у санатория Вярска. Полиция смогла отследить местоположение телефона Кристьяна - в городе Пылва.

Были проверены санаторий, полученные адреса в Пылва, арестантский дом и больницы, но Кристьяна не смогли обнаружить. Сотрудники санатория сообщили, что он внутрь не заходил, на записи с камер видеонаблюдения он также не попал. Один свидетель сообщил, что видел его на парковке, но не знает, куда он направился

Выяснилось, что один мужчина обнаружил телефон Кристьяна около машины. Близкие звонили на номер пропавшего и говорили с нашедшим телефон мужчиной. Однако тот начал требовать денежное вознаграждение за возвращение телефона и просто так отдавать его отказался. Личность мужчины выясняется.