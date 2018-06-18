18.06.2018, 14:41

ФОТО: Оставил машину незакрытой на парковке, телефон выкинул. Полиция уже вторую неделю ищет пропавшего Кристьяна

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Оставил машину незакрытой на парковке, телефон выкинул. Полиция уже вторую неделю ищет пропавшего Кристьяна
Erakogu

27-летний Кристьян пропал в прошлую среду, полиции до сих пор не удалось его найти. Молодой человек ушел из своего дома в Выру и не вернулся.

13 июня Кристьян на красном микроавтобусе Volkswagen уехал из своего дома на улице Калда в Выру. Как сообщают близкие, он направился в Тарту, чтобы кроме прочего встретиться с другом.

Однако до друга он так и не доехал, но и не вернулся домой. Автомобиль Кристьяна нашли с незакрытыми дверьми на парковке у санатория Вярска. Полиция смогла отследить местоположение телефона Кристьяна - в городе Пылва.

Были проверены санаторий, полученные адреса в Пылва, арестантский дом и больницы, но Кристьяна не смогли обнаружить. Сотрудники санатория сообщили, что он внутрь не заходил, на записи с камер видеонаблюдения он также не попал. Один свидетель сообщил, что видел его на парковке, но не знает, куда он направился

Выяснилось, что один мужчина обнаружил телефон Кристьяна около машины. Близкие звонили на номер пропавшего и говорили с нашедшим телефон мужчиной. Однако тот начал требовать денежное вознаграждение за возвращение телефона и просто так отдавать его отказался. Личность мужчины выясняется.

Приметы Кристьяна: худощавое телосложение и короткие каштановые волосы. Когда он шел из дома, на нем были черная рубашка и черные шорты. Так как у него есть знакомые в Тартумаа, Вырумаа и Пылвамаа, то он может передвигаться где-то в этих уездах.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, позвонить по номеру 112.

PPA
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