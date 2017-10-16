16.10.2017, 22:06

ФОТО: Олень врезался в лобовое стекло рейсового автобуса: пассажиры не пострадали

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rus.delfi.ee
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Galerii: 14 pilti
Hirvepull hüppas liinibussi aknasse Foto: Irina Mägi

Вчера около 15.45 на шоссе Курессааре-Сяэре, между Мяндьяла и Насва, произошла авария: на дорогу перед едущим автобусом выскочил олень, пишет Meie Maa. Никто из пассажиров не пострадал.

”Олень выскочил из леса большими прыжками и — раз, оказался прямо перед автобусом. Я затормозил и повернул, насколько было возможно, на встречную полосу. К счастью, никто навстречу не ехал, — расказывает водитель автобуса. — Только головой с рогами олень врезался в лобовое стекло справа. Если бы он влетел всем туловищем…”

В автобусе ехало несколько десятков человек, в том числе дети. Скорая помощь никому не потребовалась.

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