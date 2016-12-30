Вчера вечером сотрудники охранной фирмы K Security задержали водителя, который пересек перекресток на красный свет и свернул на полосу противоположного движения. Как оказалось, водитель был очень сильно пьян.

Представитель охранной фирмы рассказал Delfi, что около 15:48 сотрудники фирмы сворачивали с улицы Техника на Эндла в Таллинне, когда увидели, как, отчаянно сигналя, перекресток на красный свет пересек Mercedes со включенной ”аварийкой”.

Сначала они подумали, что у Mercedes отказали тормоза, но так как манера езды показалась им подозрительной, охранники решили последовать за автомобилем. И были правы — вскоре Mercedes перестроился в противоположную полосу, чтобы объехать стоявшие на светофоре машины, когда зеленый только что загорелся.

Автомобиль пересек перекресток по полосе противоположного движения, сбавил скорость и выехал на островок безопасности, где он врезался в бордюрный камень, от чего у него лопнуло колесо. Затем Mercedes снес дорожный знак и столкнулся с ехавшей по полосе (в правильном направлении) машиной, что наконец заставило его остановиться.

Охранники вызвали полицию, а сами подбежали к Mercedes и задержали водителя, удерживая его до прибытия полиции. Полиция провела тест, и оказалось, что у водителя преступная степень опьянения — почти два промилле. Возможно, он был и под наркотическим опьянением, предполагают охранники.

Сам задержанный утверждал, что у автомобиля отказали тормоза, но очевидцы отчетливо видели, что в один момент автомобиль сбавил скорость. К счастью, в ДТП никто не пострадал.