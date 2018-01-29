29.01.2018, 16:58

ФОТО: Охранники G4S задержали нетрезвого водителя BMW, совершившего в Таллинне ДТП

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Охранники G4S задержали нетрезвого водителя BMW, совершившего в Таллинне ДТП
Pressifito

В воскресенье утром в Таллинне охранники из патруля G4S увидели въехавший в столб светофора автомобиль BMW и задержали на месте происшествия водителя, который признался, что он пьян.

28 января в 07:15 патруль G4S заметил на перекрестке улиц Эндла и Техника въехавший в столб автомобиль BMW. Из передних дверей машины вышли двое мужчин с видимыми признаками опьянения. Судя по всему, в ДТП они не пострадали.

Охранники задержали намеревавшихся скрыться мужчин и вызвали полицию. От вызова скорой помощи находившиеся в BMW люди отказались.

Управлявший автомобилем мужчина признался, что он пьян. Полиция приехала через несколько минут, и охранники передали стражам порядка 24-летнего водителя BMW. В добавление ко всему выяснилось, у машины не было обязательного дорожного страхования. Полиция возбудила дело о проступке.

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