ФОТО: Охранники G4S задержали нетрезвого водителя BMW, совершившего в Таллинне ДТП

В воскресенье утром в Таллинне охранники из патруля G4S увидели въехавший в столб светофора автомобиль BMW и задержали на месте происшествия водителя, который признался, что он пьян.

28 января в 07:15 патруль G4S заметил на перекрестке улиц Эндла и Техника въехавший в столб автомобиль BMW. Из передних дверей машины вышли двое мужчин с видимыми признаками опьянения. Судя по всему, в ДТП они не пострадали.

Охранники задержали намеревавшихся скрыться мужчин и вызвали полицию. От вызова скорой помощи находившиеся в BMW люди отказались.

Управлявший автомобилем мужчина признался, что он пьян. Полиция приехала через несколько минут, и охранники передали стражам порядка 24-летнего водителя BMW. В добавление ко всему выяснилось, у машины не было обязательного дорожного страхования. Полиция возбудила дело о проступке.