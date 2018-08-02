ФОТО: Ограбление ювелирного в Таллинне: "урожай" — наручные часы на 63000 евро

31 июня в 14 часов в Старом городе Таллинна ограбили ювелирный магазин Beaumonde. Полиция распространила новые снимки подозреваемых.

31 июня в 14:20 в полицию поступило сообщение о том, что в ювелирный магазин на улице Вяйке-Карья в Таллинне ворвались неизвестные мужчины, применили в отношении продавщицы газ, разбили стеклянную дверцу шкафа, схватили лежавшие там часы и убежали. На место прибыли полицейские со служебными собаками, но местонахождение мужчин пока не установлено. Медики осмотрели продавца, и его повреждения, к счастью, оказались несерьезными.

К настоящему моменту мужчины еще не пойманы.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции поведл, что ”добычей” стали часы в количестве четырех штук на сумму 63 000 евро.

По оценке полиции, мужчины могли сбежать в Латвию или Литву.

Совершившим ограбление мужчинам на вид от 20 до 30 лет. Один из них был одет в длинные темные брюки, темную рубашку, светло-бежевую обувь и темную кепку. С собой имеет темную борсетку. Второй мужчина был одет в серую рубашку, длинные темные брюки и темную обувь. Они могли направиться в сторону Горы поцелуев, дальнейшая траектория их движения неизвестна.