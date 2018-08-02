02.08.2018, 15:45

ФОТО: Ограбление ювелирного в Таллинне: "урожай" — наручные часы на 63000 евро

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Полиция просит помощи!
rus.delfi.ee
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ФОТО: Ограбление ювелирного в Таллинне: "урожай" — наручные часы на 63000 евро
Foto: Põhja prefektuur

31 июня в 14 часов в Старом городе Таллинна ограбили ювелирный магазин Beaumonde. Полиция распространила новые снимки подозреваемых.

31 июня в 14:20 в полицию поступило сообщение о том, что в ювелирный магазин на улице Вяйке-Карья в Таллинне ворвались неизвестные мужчины, применили в отношении продавщицы газ, разбили стеклянную дверцу шкафа, схватили лежавшие там часы и убежали. На место прибыли полицейские со служебными собаками, но местонахождение мужчин пока не установлено. Медики осмотрели продавца, и его повреждения, к счастью, оказались несерьезными.

К настоящему моменту мужчины еще не пойманы.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции поведл, что ”добычей” стали часы в количестве четырех штук на сумму 63 000 евро.

По оценке полиции, мужчины могли сбежать в Латвию или Литву.

Совершившим ограбление мужчинам на вид от 20 до 30 лет. Один из них был одет в длинные темные брюки, темную рубашку, светло-бежевую обувь и темную кепку. С собой имеет темную борсетку. Второй мужчина был одет в серую рубашку, длинные темные брюки и темную обувь. Они могли направиться в сторону Горы поцелуев, дальнейшая траектория их движения неизвестна.

Полиция просит всех, кто увидит подходящих под описание мужчин, незамедлительно позвонить по номеру 112 или 5690 4272, либо сообщить по электронной почте pohja.isikuvihje@politsei.ee.

Foto: Põhja prefektuur
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