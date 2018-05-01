ФОТО: Ограбление поблизости от центра Kristiine: полиция задержала предполагаемых преступников

Сегодня вечером сообщили об ограблении в одном магазине поблизости от торгового центра Kristiine. Полиция выехала на место большими силами и предполагаемых грабителей задержали.

Читатель прислал Delfi фотографию и описал, что на улице Тулика были два полицейских микроавтобуса гражданской расцветки и один автомобиль полицейской расцветки. Он сказал, что сотрудники группы быстрого реагирования задержали по меньшей мере четверых мужчин.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Сейко Куйк подтвердил Delfi, что около 19:45 в Центр тревоги сообщили, что в расположенном на улице Эндла магазине у 44-летнего мужчины украли смартфон.

"Прибывший на место происшествия патруль установил молодых людей, которые могут быть с этим связаны, и их задержали поблизости. Для выяснения обстоятельств пятерых молодых людей доставили в отделение".