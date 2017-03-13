ФОТО: Обвиняемый в убийстве собутыльника экс-полицейский: это ужасный несчастный случай

В понедельник в Харьюском уездном суде начались слушания по делу бывшего сотрудника отряда быстрого реагирования полиции 30-летнего Рандо Хылпуса, обвиняемого в убийстве своего случайного знакомого.

Согласно обвинениям, Хылпус познакомился в одном из столичных баров с Яанусом Кахком и пригласил его в свою квартиру на улице Маяка. Там новоиспеченные собутыльники находились какое-то время, затем между ними вспыхнула ссора, в результате которой Хылпус застрелил Кахка в подъезде из табельного оружия.



Потерпевший ранее наказывался лишь за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Показания свидетелей указывают на то, что Кахк был трусливым человеком и пытался избегать применения насилия, даже будучи пьяным.

Хылпус своей вины не признал, однако согласился с гражданским иском. ”Это ужасный несчастный случай”, — сказал он.

По словам его защитника, Маргуса Курма, доказательства указывают на то, что на месте происшествия произошла потасовка или даже борьба, поэтому он полагает, что выстрел мог быть произведен Хылпусом неосознанно в ходе борьбы. ”Если человек не осознает своего поступка, то нельзя говорить о деянии в понимании карательного права”, — отметил он. По его словам, после выстрела Хылпус не сбежал, а упал на тело и заснул. Затем он проснулся и пошел в свою квартиру. Свидетелей у происшествия не было, а сам Хылпус, по словам Курма, ничего не помнит.

Далее прокурор представил заключение экспертизы, которая установила, что для произведения выстрела необходимо было применить достаточную силу. ”Во сне, лежа на теле пострадавшего, невозможно произвести выстрел из этого оружия”, — сказал прокурор.

Также имеется несколько записей с камер наблюдения, которые зафиксировали мужчин в Statoil и Araxes, где они покупали алкоголь. ”Менее чем за полтора часа до смерти Кахка отношения между ними были очень хорошими”, — отметил прокурор. Во время задержания Хылпуса полицией после девяти часов вечера его степень опьянения была определена как средняя.



Напомним, что 23 сентября 2016 года вечером полиция получила вызов в расположенный в Таллинне в Ласнамяэ многоквартирный дом, в подъезде которого один из жильцов обнаружил тело 41-летнего мужчины с пулевым ранением. Полицейские задержали на месте происшествия в качестве подозреваемого 29-летнего мужчину, который работал на тот момент в Пыхьяской префектуре полицейским.

"Мы задержали 29-летнего полицейского в качестве подозреваемого в убийстве. Задержанный полицейский живет в доме, в подъезде которого нашли тело, и служебное оружие полицейского было на месте происшествия", — сказал тогда Яани и добавил, что мужчина не находился при исполнении.

Уголовное производство ведет бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры. В случае признания виновным полицейскому может грозить от 6 до 15 лет реального тюремного заключения.