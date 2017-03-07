ФОТО: Обвиняемый в убийстве невинного отца семейства предстал перед судом

Во вторник в Вильянди начался судебный процесс над 39-летним Реэне Петерсоном, которого обвиняют в убийстве случайного прохожего и покушение на убийство других людей.

Согласно обвинениям, 15 апреля мужчина купил в магазине дискорез и режущую цепь, пришел к себе домой, разрезал дверь оружейного сейфа и достал из него огнестрельное оружие системы Нагана, после чего вышел на лестничную клетку дома по адресу Валуоя пуйестеэ, 22 в Вильянди и начал стрелять в дверь квартиры этажом выше, в которой в тот момент пребывали женщина и маленький ребенок. С счастью, никто не пострадал. После этого подозреваемый выстрелил в стоявших между вторым и третьим этажом мужчину и женщину. Одна из пуль попала мужчине в спину, в результате чего он скончался на месте.

"После стрельбы стрелявший оставил оружие в своей квартире и попытался сбежать. Приказу полиции остановиться он не подчинился, из-за чего полиция произвела один предупредительный выстрел из служебного оружия, и мужчину удалось задержать сразу в окрестностях дома. В ходе задержания никто не пострадал", — рассказал тогда оперативный руководитель Лыунаской префектуры Хельмер Халлик.

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На сегодняшнем заседании прокурор отметил, что Реэне постоянно принимают лекарства и на момент совершения преступления у него были галлюцинации, он не мог спать и был нервным. Оружие принадлежало его отчиму. Следствие выяснило, что желание убить своих жертв у него было, а проживающие этажом выше женщина и ребенок спаслись лишь чудом. Ранее СМИ писали о том, что убитый являлся примерным отцом семейства и в тот злополучный день просто решил посмотреть, кто шумит в подъезде.

По словам прокурора, во время слушания подсудимый все время смотрел в пол и держался за голову. Защитник Реэне сказал, что его вина понятна, но по состоянию своего психического здоровья (помимо прочего у него диагностирована шизофрения) он не может нести наказание.

Далее суд рассмотрит письменные доказательства.