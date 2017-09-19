19.09.2017, 19:20

ФОТО: Обвиняемый в рабовладении член банды Паулуса освобожден из-под стражи


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ФОТО: Обвиняемый в рабовладении член банды Паулуса освобожден из-под стражи
Ratastooli-Andu Harju maakohtust koos saatjatega väljumasRauno Volmar

Сегодня обвиняемый в рабовладении Андрес Вайк решением суда был освобожден из-под стражи, суд над ним продолжится.

”Суд пришел к выводу, что состояние здоровья Андреса Вайка перевешивает основания для заключения под стражей, и применил в отношении него запрет на оставление места жительства”, — сказал пресс-секретарь судов Яанар Филиппов. Соратник Вайка по преступной группировке Ассара Паулуса Пеэп Хавик освобожден не был.

Передвигающийся в результате аварии на инвалидном кресле Вайк тесно связан с бандой Паулса. Кроме того, он обвиняется в том, что заставлял одного мужчину выполнять у себя дома различного рода работы. В последние годы у Вайка постоянно наблюдались серьезные проблемы со здоровьем.

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