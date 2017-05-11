ФОТО: Обвиняемый в мошенничестве бывший велогонщик предстал перед судом

В четверг в 9 часов в судебном доме Лийвалайа начался процесс над бывшим велогонщиком и бизнесменом Янеком Томбаком, обвиняемым в мошенничестве (получении имущественной прибыли путем создания заведомо ложного предоставления в отношении действительных фактов).
В декабре 2013 года Томбак отрыл магазин одежды для велогонщиков, а уже к сентябрю 2014 оставил большое количество клиентов как без предоплаты, так и без товара.
Rae vald, Дом, 249 000 EUR
Tallinn, Квартира, 96 400 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (0)