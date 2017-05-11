ФОТО: Обвиняемый в мошенническое бывший велогонщик предстал перед судом

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В четверг в 9 часов в судебном доме Лийвалайа начался процесс над бывшим велогонщиком и бизнесменом Янеком Томбаком, обвиняемым в мошенничестве (получении имущественной прибыли путем создания заведомо ложного предоставления в отношении действительных фактов).