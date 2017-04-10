ФОТО: Обвиняемые в коррупции бывшие руководители PERH предстали перед судом

Сегодня в Харьюском уездном суде начался процесс над бывшими руководителями Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) — Тынисом Алликом, Ану Вяхи и Марко Кильком.

Госпрокуратура выдваинула обвинение Аллику, Вяхи и Кильку, а также предприятию P. Dussmann Eesti OÜ как юридическому лицу и руководитель предприятия Анелла Стиммер.

Согласно обвинению, бывший председатель правления PERH Тынис Аллик неоднократно получал взятки за которые обеспечивал фирме общепита, получившей обвинение в рамках того же дела, контракт с больницей в течение нескольких лет.

В получении взяток обвиняется и руководитель отдела питания больницы Ану Вяхи, которая, якобы, обеспечивала победу фирмы в конкурсах госзакупки на предоставление услуг больнице.

Кроме того, прокуратура обвиняет Аллика и директора отдела инфотехнологий Марко Килька в мошенничестве и присвоении средств.