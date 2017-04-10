ФОТО: Обвиняемые в коррупции бывшие руководители PERH предстали перед судом

Сегодня в Харьюском уездном суде начался процесс над бывшими руководителями Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) — Тынисом Алликом, Ану Вяхи и Марко Кильком.

Госпрокуратура выдваинула обвинение Аллику, Вяхи и Кильку, а также предприятию P. Dussmann Eesti OÜ как юридическому лицу и ее исполнительному директору Анелли Стиммер.

Согласно обвинению, бывший председатель правления PERH Тынис Аллик неоднократно получал взятки, за которые обеспечивал фирме общепита, получившей обвинение в рамках того же дела, контракт с больницей в течение нескольких лет.

В получении взяток обвиняется и руководитель отдела питания больницы Ану Вяхи, которая якобы обеспечивала победу фирмы в государственных тендерах на предоставление услуг больнице.

Кроме того, прокуратура обвиняет Аллика и директора отдела инфотехнологий Марко Килька в мошенничестве и присвоении средств.

Ни один из обвиняемых своей вины не признал. Адвокат Аллика в своей вступительной речи назвал обвинение необоснованным и выразил надежду на то, что к концу судебных разбирательств это будет подтверждено. По его мнению, в распоряжении прокуратуры нет ни одного доказательства, которое подтверждало бы факт получения взятки.

Защитник Аллика и Килька отметил, что послужившие основанием для выдвижения обвинения поездки нельзя рассматривать как благо, поскольку они наполовину были связаны с работой, и что обвинения в присвоении основываются на ложных расчетах. Несмотря на то, что мужчины, действительно, ездили в поездку со своими спутницами жизни, больница их авиабилеты не оплачивала, и то, что они останавливались в том же отеле, проживание в котором оплачивала больница, не повлияло на итоговый счет. Адвокат считает обвинения в мошенничестве абстрактным. ”Никто никого не обманул”, — сказал он. Другие защитники также упирали на необоснованность обвинений.

В защиту Ану Вяхи адвокат Аллика и Килька сказал: ”Та несправедливость, которая видна из обвинительного акта, сурова”. Выяснилось, что Вяхи попала в командировку в качестве заместителя, так как работник, который должен был отправиться туда изначально, не смог поехать. По словам адвоката Вяхи, ее отправил в командировку Аллик, поэтому Вяхи рассматривала это как должностную обязанность и предполагала, что все происходит согласно правилам.