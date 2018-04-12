ФОТО: Обвиняемые в двойном убийстве и поджоге Poseidon предстали перед судом

Вместе с Лаури пропал и 37-летний Сергей Перманов. Он был другой. Ласнамяэский пацан. Увлекался восточными единоборствами, никого не боялся и мог пойти даже против вышестоящих. В январе этого года полиция через прессу попросила помощи в поиске Сергея. Согласно сообщению, он ушел из своей квартиры в Ласнамяэ вечером 15 января и не вернулся. В начале февраля некто под ником Опасный написал под статьей, что Сергей употреблял тяжелые наркотики и получил передозировку. ”Сергей хороший человек, с теплым сердцем. Помогал всем. У него очень красивые дочери и жена. Дай бог, чтобы он был жив, остальное неважно”, — написал другой комментатор.

Но его не нашли. Как и Лаури.

Криминальный отдел Пыхьяской префектуры был уверен, что мужчины пропали не просто так и что произошло что-то плохое. Велось тайное расследование. Дело осложнялось тем, что не было ни места преступления, ни улик.

Как бы то ни было, через полгода усилия полиции увенчались успехом: тела пропавших мужчин были найдены в волости Колга-Яани в Вильяндимаа, ”захороненными” под полом на одном хуторе.

В начале августа в качестве подозреваемых в убийстве были задержаны уже хорошо известные правосудию до этого 38-летний Эрик Круузимяги и его младший брат 36-летний Стен Круузимяги.

Согласно подозрению, 15 января в ночном клубе ”Посейдон” Эрик и Стен избили Лаури и Сергея. Били руками и ногами, а также ножом. Официальная версия говорила о ссоре в результате совместного распития алкогольных напитков, но в преступном мире ходят иные слухи. Говорится, что Лаури и Сергей две недели находились в загуле, а потом отправились в ”Посейдон”, где Сергею нужно было уладить кое-какие связанные с перевозкой наркотиков денежные непонятки. Лаури пошел за компанию. Первым нож получил Сергей. Сначала преступники предложили Лаури тоже его ударить, чтобы сделать соучастником и заставить молчать, а когда он отказался, то убили и его.

22 января этого года в ”Посейдоне” вспыхнул пожар. Предварительная версия в качестве причины называла неполадки в системе электроснабжения. Через месяц прозвучала версия о поджоге с целью сокрытия следов преступления.

Сами братья предъявленные им обвинения в убийстве отрицали.