ФОТО: Обвиняемые в двойном убийстве и поджоге Poseidon предстали перед судом

Сегодня перед Харьюским уездным судом предстали братья Эрик и Стен Круусимяги, обвиняемые в убийстве двух лидеров Кемеровской ОПГ в пошлом году. Для сокрытия следов преступления мужчины подожгли ночной клуб Poseidon в Таллинне.
В конце прошлого года Delfi и Eesti Ekspress писали о том, что загадочное убийство двух "кемеровских" всколыхнуло организованный преступный мир Эстонии.
Весной 2017 года внутри Кемеровской преступной группировки, самой старой и жестокой ОПГ в Эстонии, стали поговаривать о том, что Лаури Меримаа больше нет.
41-летний Лаури был спокойным, но внушительным. Регулярно занимался в зале. Раньше он весил 85-90 кг, но в последнее время ”вырос” до 120. Знакомые стали подозревать его в употреблении стероидов и кокаина. Не самое лучшее сочетание. Лаури стал немногословным, ни во что не углублялся, говорил просто ”да” или ”нет”. Он одевался модно и дорого, носил барсетку. Одно время разъезжал на ”Хаммере” и занимался строительным бизнесом, но официальный доход отсутствовал. Съемные квартиры менял каждые несколько месяцев. Несмотря на эстонское имя, говорил по-русски. Эстонским тоже владел.