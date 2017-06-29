ФОТО: Обгоревшие развалины и каркас машины — все, что осталось после пожара в Вильянди

Сегодня ночью в центре Вильянди загорелись три подсобных строения. В итоге огнем были уничтожены восемь сараев и один автомобиль. Причины возгорания до сих пор выясняются, но в пожаре никто не пострадал. Смотрите, что осталось после пожара.

Распространение огня было очень интенсивным, и в большой опасности были находящиеся на расстоянии считанных метров заведение общепита и два жилых дома, откуда эвакуировали жителей.

По оценке проезжавшего через Вильянди, высота языков пламени была несомненно больше десяти метров и пожар был виден и за пределами города.