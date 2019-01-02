ФОТО| Новогодний ”подарок”: сигнальная ракета уничтожила дело жизни одной эстонской семьи

”Наш новый год начался мощно. Сигнальная ракета уничтожила дело всей нашей жизни. Садоводческое хозяйство Nurmiko было на 100% семейным предприятием. Мы построили его сами, вложили всю душу”, — написала Унгерсон.

Сообщение о пожаре в деревне Юуулику в волости Саку центр тревоги получил 1 января в 00:18. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горят теплицы, европоддоны и пластиковые ящики. Распространение огня на близлежащее производственное здание удалось предотвратить.

Работы по тушению затруднял сильный ветер. Возгорание было окончательно потушено в 09:51 утра. Люди в результате случившегося не пострадали. По предварительным данным, причиной пожара стал фейерверк, но, как следует из поста владелицы, речь могла идти и о сигнальной ракете.

Пресс-секретарь Пыхьяского центра спасения сказал Delfi, что сегодня на место отправятся специалисты, чтобы выяснить детали.

Какова дальнейшая судьба хозяйства, пока неизвестно, известно только, что оно было застраховано.