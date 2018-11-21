21.11.2018, 09:20
ФОТО | Новая трагедия: пожар унес жизнь мужчины средних лет
Eile kell 23.36 teatati häirekeskusele, et Pärnumaal Sindi linnas Pärnu maanteel põleb puust elumaja.
Во вторник вечером, в 23:56 в Центр тревоги поступило сообщение, что в городе Синди в Пярнуском уезде горит деревянный жилой дом.
Возгорание произошло в двухэтажном деревянном доме. Как стало понятно из первого же сообщения, в одной из квартир мог находиться человек.
Прибывшие на место спасатели немедленно приступили к поиску возможных пострадавших и тушению пожара, следующие расчеты пожарных начали защищать от огня рядом стоящие здания.
В одной из квартир дома был найден погибший мужчина средних лет.
На месте происшествия ведут работы большинство спасательных ресурсов Пярнумаа, в т.ч. пожарные из Пярну, Пярну-Яагупи, Хяэдемеэсте, Тыстамаа, Вяндра, а также добровольные спасатели из Аре и Таали.