ФОТО | Новая трагедия: пожар унес жизнь мужчины средних лет

Возгорание произошло в двухэтажном деревянном доме. Как стало понятно из первого же сообщения, в одной из квартир мог находиться человек.

Прибывшие на место спасатели немедленно приступили к поиску возможных пострадавших и тушению пожара, следующие расчеты пожарных начали защищать от огня рядом стоящие здания.

В одной из квартир дома был найден погибший мужчина средних лет.

На месте происшествия ведут работы большинство спасательных ресурсов Пярнумаа, в т.ч. пожарные из Пярну, Пярну-Яагупи, Хяэдемеэсте, Тыстамаа, Вяндра, а также добровольные спасатели из Аре и Таали.