21.11.2018, 09:20

ФОТО | Новая трагедия: пожар унес жизнь мужчины средних лет


rus.delfi.ee
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Galerii: 61 pilti
Sindis hukkus elumaja põlengus keskealine mees Foto: Kaspar Pokk

Eile kell 23.36 teatati häirekeskusele, et Pärnumaal Sindi linnas Pärnu maanteel põleb puust elumaja.

Во вторник вечером, в 23:56 в Центр тревоги поступило сообщение, что в городе Синди в Пярнуском уезде горит деревянный жилой дом.

Возгорание произошло в двухэтажном деревянном доме. Как стало понятно из первого же сообщения, в одной из квартир мог находиться человек.

Прибывшие на место спасатели немедленно приступили к поиску возможных пострадавших и тушению пожара, следующие расчеты пожарных начали защищать от огня рядом стоящие здания.

В одной из квартир дома был найден погибший мужчина средних лет.

На месте происшествия ведут работы большинство спасательных ресурсов Пярнумаа, в т.ч. пожарные из Пярну, Пярну-Яагупи, Хяэдемеэсте, Тыстамаа, Вяндра, а также добровольные спасатели из Аре и Таали.

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