12.06.2018, 10:50

ФОТО: Ночью воры вломились в магазин электроники в центре Таллинна

 (8)
rus.delfi.ee
EST 2
Galerii: 16 pilti
Sissemurdmine Pärnu mnt kauplusesse Foto: Karin Kaljuläte

В центре Таллинна на Пярнуском шоссе сегодня ночью вломились в торгующий электроприборами магазин.

Речь идет об эстонском представительстве Garmin.

Новость дополняется.

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