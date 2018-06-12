ФОТО: Ночью воры вломились в магазин электроники в центре Таллинна

В центре Таллинна на Пярнуском шоссе сегодня ночью вломились в торгующий электроприборами магазин.
Речь идет об эстонском представительстве Garmin.
Новость дополняется.
В центре Таллинна на Пярнуском шоссе сегодня ночью вломились в торгующий электроприборами магазин.
Речь идет об эстонском представительстве Garmin.
Новость дополняется.
Juhatuse esimees
TALLINNA LINNATRANSPORDI AS
Tähtaeg: 14.06.2018
Hiiumaa haigla sisearst
PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA
Tähtaeg: 21.06.2018
Direktor
VIRU VANGLA (JUSTIITSMINISTEERIUM)
Tähtaeg: 20.06.2018
Kereremonditöökoja seadmete paigaldus- ja hooldusm…
BENEFIT AS
Tähtaeg: 15.06.2018
Turismiarenduskeskuse direktor
EAS (ARISTA)
Tähtaeg: 18.06.2018
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