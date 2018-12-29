29.12.2018, 14:20

ФОТО: Ночью в Вильянди полностью сгорела деревянная теплица

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rus.delfi.ee
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Viljandis põles öösel puukuur
Viljandis põles öösel puukuurFoto: Kenno Soo

Сегодня около 4 часов ночи в Вильянди, на улице Кирси, загорелась теплица.

Центр тревоги получил сообщение о возгорании в 3:31. Когда спасатели прибыли на место событий, то оказалось, что открытым огнем горит построенная из дерева теплица,, расположенная во дворе частного дома.

Пожар быстро взяли под контроль, и огонь не распространился на жилые здания. Как оказалось, сарай использовался как теплица и был покрыт пленкой. Причина пожара выясняется, но есть основания полагать, что он мог начаться из ведра с золой.

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