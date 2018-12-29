ФОТО: Ночью в Вильянди полностью сгорела деревянная теплица

Центр тревоги получил сообщение о возгорании в 3:31. Когда спасатели прибыли на место событий, то оказалось, что открытым огнем горит построенная из дерева теплица,, расположенная во дворе частного дома.

Пожар быстро взяли под контроль, и огонь не распространился на жилые здания. Как оказалось, сарай использовался как теплица и был покрыт пленкой. Причина пожара выясняется, но есть основания полагать, что он мог начаться из ведра с золой.