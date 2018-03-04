ФОТО: Ночью в Таллинне Volkswagen врезался в стену дома, водитель скрылся

В Таллинне на Тартуском шоссе в ночь на воскресенье автомобиль врезался в стену дома, совершивший ДТП водитель скрылся с места происшествия. Расположенному в здании магазину компьютерной техники Laptopid.ee авария причинила ощутимый ущерб.

ДТП произошло около 4 часов ночи, когда объемный универсал Volkswagen Sharan съехал с дороги и влетел в стену дома по адресу Тарту маантеэ, 83. На своем пути машина разнесла как павильон ожидания трамвайной остановки "Лубья", так и входную дверь магазина компьютерной техники Laptopid.ee, также было повреждено одно из окон магазина. Внутри магазина из-за аварии также был причинен ощутимый ущерб.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал, что происшествие обнаружила охранная фирма G4S, которая вызвала на место и полицию. Водитель скрылся с места аварии, и полиция отбуксировала машину с места происшествия. Для поисков водителя использовали и полицейскую собаку, но безуспешно.