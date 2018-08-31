ФОТО: Ночью в Ласнамяэ на улице Меэлику подожгли машину

Как сообщила Delfi полиция, в полночь в Таллинне на улице Меэлику действительно произошел пожар, в ходе которого пострадал автомобиль Volkswagen. Так как по первоначальной информации есть основании полагать, что имел место поджог, полиция просит помощи возможных свидетелей для выяснения всех обстоятельств происшествия.

По первоначальной информации, с инцидентом может выть связан мужчина, передвигавшийся в этом районе на велосипеде. Мужчина в одежде темной расцветки мог уехать с ул. Меэлику в сторону ул. Паазику.

Всех, у кого есть информация по данному происшествию, полиция просит связаться с полицией, позвонив по номеру 612 3000 или написать письмо на адрес pohja.vihje@politsei.ee.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия криминальным бюро Пыхьяской префектуры начнет уголовное делопроизводство.