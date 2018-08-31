ФОТО: Ночью в Ласнамяэ на улице Меэлику подожгли машину

Delfi получил информацию от читателя, что в ночь с четверга на пятницу после полуночи на улице Меэлику горела машина, припаркованная под окнами жилого дома. Местные жители утверждают, что это был поджог, который, возможно, совершили подростки. Полиция иного мнения.
Как сообщила Delfi полиция, в полночь в Таллинне на улице Меэлику действительно произошел пожар, в ходе которого пострадал автомобиль Volkswagen. Так как по первоначальной информации есть основании полагать, что имел место поджог, полиция просит помощи возможных свидетелей для выяснения всех обстоятельств происшествия.
По первоначальной информации, с инцидентом может выть связан мужчина, передвигавшийся в этом районе на велосипеде. Мужчина в одежде темной расцветки мог уехать с ул. Меэлику в сторону ул. Паазику.
Всех, у кого есть информация по данному происшествию, полиция просит связаться с полицией, позвонив по номеру 612 3000 или написать письмо на адрес pohja.vihje@politsei.ee.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия криминальным бюро Пыхьяской префектуры начнет уголовное делопроизводство.