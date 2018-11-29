29.11.2018, 16:37

ФОТО: Ночью в Ласнамяэ был задержан мужчина с гранатой

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Galerii: 5 pilti
Pae tänaval peeti kinni granaadiga meest Foto: Viktor Fjodorov, Delfi lugeja

Читатель Delfi Виктор прислал фотографии, сделанные в ночь со среды на четверг на улице Паэ в Ласнамяэ. Он предположил, что там произошел захват преступника отрядом спецназа. Пыхьяская префектура сообщила Delfi, что полицейские задержали мужчину с гранатой.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава сообщила Delfi, что вчера чуть позже полуночи полицейские задержали на улице Паэ 47-летнего мужчину, у которого была обнаружена граната. При первом осмотре выяснилось, что это тренировочная граната, запрещенная в гражданском обороте.

Мужчину доставили в участок и завели в его отношении производство о проступке. Гранату конфисковали саперы Спасательного департамента.

Аава добавила, что инцидент не представлял опасности для находившихся в округе людей.

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