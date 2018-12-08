ФОТО: Ночью в Курессааре возле бара зарезали сотрудника Спасательного департамента. Еще один пострадавший мужчина — в больнице



”Все началось сегодня ночью в районе двух. Двое выпивших мужчин в ходе конфликта напали на двух других мужчин. По первоначальным данным, пьяные ходили в центре города, потом возле одного бара завязалась словесная перепалка, в ходе которой 33-летний мужчина напал с острым предметом на стоявшего у бара 39-летнего, который и пострадал. Выпившие мужчины покинули место происшествия и разбили окно соседнего бара. На шум вышел мужчина, между ними также завязалась ссора. 31-летний мужчина ударил ножом призывавшего его к порядку 52-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте. Преступники также сбежали”, — поведал глава Сааремааского полицейского участка Райнер Антсаар.

Благодаря помощи горожан подозреваемых удалось быстро задержать. 33-летнего мужчину задержали на заправке, 31-летнего — в квартире на ул. Оясоо.

Антсаар добавил, что полиция призвала на помощь для поимки подозреваемых дополнительные силы из соседних округов.

"Мы смогли быстро собрать информацию о том, куда могли убежать подозреваемые после нападений. Полицейским также помогла информация от местных жителей. 33-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления, был задержан на заправочной станции на улице Таллинна, а 31-летнего мужчину задержали в квартире на улице Карла Оясоо", — рассказал Антсаар, добавив, что оба мужчины уже известны полиции из-за других преступлений против личности.

Позже выяснилось, что погибший — ведущий инспектор Спасательного департамента Сулев Каллавус.