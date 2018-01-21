ФОТО: Ночью в Харьюмаа автомобиль влетел в дерево. Водитель в больнице

В Харьюмаа в волости Кангру сегодня ночью легковой автомобиль врезался в дерево. Водителя доставили в больницу.



Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сообщила, что сегодня в 00:20 произошло ДТП в Харьюмаа, в волости Кангру. По первоначальным данным, 26-летняя женщина потеряла управление над автомобилем, он выехал с дороги и врезался в дерево. ДТП произошло на третьем км шоссе Курна — Тухала.

Скорая поставила пострадавшую водителя в больницу. Подробности выясняются.