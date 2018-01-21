21.01.2018, 10:51

ФОТО: Ночью в Харьюмаа автомобиль влетел в дерево. Водитель в больнице

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rus.delfi.ee
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Liiklusõnnetus Kurna–Tuhala maanteel
Liiklusõnnetus Kurna–Tuhala maanteelFoto: Veiko Vares

В Харьюмаа в волости Кангру сегодня ночью легковой автомобиль врезался в дерево. Водителя доставили в больницу.


Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сообщила, что сегодня в 00:20 произошло ДТП в Харьюмаа, в волости Кангру. По первоначальным данным, 26-летняя женщина потеряла управление над автомобилем, он выехал с дороги и врезался в дерево. ДТП произошло на третьем км шоссе Курна — Тухала.

Скорая поставила пострадавшую водителя в больницу. Подробности выясняются.

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