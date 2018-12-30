ФОТО: Ночью в центре Таллинна в высотке сработал сигнал пожарной сигнализации(19)
Сегодня в 00:04 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в высотке — головном здании банка Luminor.
Сегодня в 00:04 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в высотке — головном здании банка Luminor.
О величине пожара пока не сообщается, однако известно, что спасатели отреагировали на вызов с повышенным приоритетом. На месте несколько пожарных машин, полиция и скорая помощь.
Полиция перекрыла движение со стороны универмага Stockmann по направлению Пярнуского шоссе. Пресс-секретарь Спасательного департамента сказал Delfi, что открытого огня в здании нет. Сейчас спасатели внутри здания и устанавливают причину сигнала.
Внешних признаков пожара не видно, однако около здания ощущался запах гари. В 1:18 пресс-секретарь Спасательного департамента сообщил, что возгорания в здании не обнаружено. Сигнал о пожарной скорее всего поступил из-за пара при очистке систем технического обслуживания.
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