ФОТО: Ночью в центре Таллинна в высотке сработал сигнал пожарной сигнализации

О величине пожара пока не сообщается, однако известно, что спасатели отреагировали на вызов с повышенным приоритетом. На месте несколько пожарных машин, полиция и скорая помощь.

Полиция перекрыла движение со стороны универмага Stockmann по направлению Пярнуского шоссе. Пресс-секретарь Спасательного департамента сказал Delfi, что открытого огня в здании нет. Сейчас спасатели внутри здания и устанавливают причину сигнала.

Внешних признаков пожара не видно, однако около здания ощущался запах гари. В 1:18 пресс-секретарь Спасательного департамента сообщил, что возгорания в здании не обнаружено. Сигнал о пожарной скорее всего поступил из-за пара при очистке систем технического обслуживания.