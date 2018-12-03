ФОТО: Ночью на дверях Таллиннской мэрии появились ругательства и знак анархии. Изрисованы и другие места по всему центру города

По круглосуточному инфотелефону МуПо Delfi сказали, что в курсе случившегося, но более подробной информацией на настоящий момент не располагают.

Как сообщила горуправа, инцидент произошел сегодня ночью, в 1 час 52 минуты — черной краской были разрисованы главный вход и одна из витрин здания Таллинской городской управы.

Занимался этим молодой человек, приехавший на площадь Вабадузе на велосипеде, а затем скрывшийся в направлении Пярнуского шоссе. Картина преступления сохранилась на видеозаписи. Управа направила заявление о преступлении в полицию.

Также разрисованы стены домов от кинотеатра Coca-Cola Plaza до площади Свободы.

”Сегодня ночью мы получили вызов на площадь Вабадузе в связи с появившимися на здании горуправы надписями, — сообщила представитель Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко. — Патрульные полицейские отреагировали на вызов и стали искать подходящего под описание молодого человека, но, к сожалению, тот успел скрыться с места происшествия и найти его не удалось”.

”Утром поступило сообщение об изрисованных окнах галереи Детского мира на Пярнуском шоссе. Полицейские зафиксировали случившееся и сфотографировали место происшествиях. В рамках производства о проступке мы пообщались с представителям здания, чтобы выяснить детали и сумму нанесенного ущерба. Также будут просмотрены записи камер наблюдения”, — сказала она.

По словам Мирошниченко, ночной инцидент может быть не связан с утренним, поскольку для порчи использовались разные средства.