03.12.2018, 08:17

ФОТО: Ночью на дверях Таллиннской горуправы появились англоязычные ругательства и знак анархии

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rus.delfi.ee
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Tallinna linnavalitsuse ukse sodimine Foto: Delfi lugeja

Сегодня ночью неизвестные разукрасили двери Таллиннской горуправы англоязычными ругательствами.

По круглосуточному инфотелефону МуПо Delfi сказали, что в курсе случившегося, но более подробной информацией на настоящий момент не располагают.

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