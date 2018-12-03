ФОТО: Ночью на дверях Таллиннской горуправы появились англоязычные ругательства и знак анархии(6)
Сегодня ночью неизвестные разукрасили двери Таллиннской горуправы англоязычными ругательствами.
Сегодня ночью неизвестные разукрасили двери Таллиннской горуправы англоязычными ругательствами.
По круглосуточному инфотелефону МуПо Delfi сказали, что в курсе случившегося, но более подробной информацией на настоящий момент не располагают.
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