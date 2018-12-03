03.12.2018, 08:17

ФОТО: Ночью на дверях Таллиннской горуправы и витринах магазинов появились англоязычные ругательства и знак анархии

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rus.delfi.ee
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Tallinna linnavalitsuse ukse sodimine Foto: Delfi lugeja

Сегодня ночью неизвестные разукрасили двери Таллиннской горуправы англоязычными ругательствами. Как оказалось, вандалы изрисовали и фасады домов в Старом городе, рисунки были и на витринах магазинов.

По круглосуточному инфотелефону МуПо Delfi сказали, что в курсе случившегося, но более подробной информацией на настоящий момент не располагают.

Как сообщила горуправа, инцидент произошел сегодня ночью, в 1 час 52 минуты — черной краской были разрисованы главный вход и одна из витрин здания Таллинской городской управы.

Занимался этим молодой человек, приехавший на площадь Вабадузе на велосипеде, а затем скрывшийся в направлении Пярнуского шоссе. Картина преступления сохранилась на видеозаписи. Управа направила заявление о преступлении в полицию.

Также разрисованы стены домов от кинотеатра Coca-Cola Plaza до площади Свободы.

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