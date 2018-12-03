ФОТО: Ночью на дверях Таллиннской горуправы и витринах магазинов появились англоязычные ругательства и знак анархии

По круглосуточному инфотелефону МуПо Delfi сказали, что в курсе случившегося, но более подробной информацией на настоящий момент не располагают.

Как сообщила горуправа, инцидент произошел сегодня ночью, в 1 час 52 минуты — черной краской были разрисованы главный вход и одна из витрин здания Таллинской городской управы.

Занимался этим молодой человек, приехавший на площадь Вабадузе на велосипеде, а затем скрывшийся в направлении Пярнуского шоссе. Картина преступления сохранилась на видеозаписи. Управа направила заявление о преступлении в полицию.

Также разрисованы стены домов от кинотеатра Coca-Cola Plaza до площади Свободы.