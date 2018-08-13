13.08.2018, 08:02

ФОТО: Ночью мужчина на своем автомобиле врезался в светофор и был доставлен в больницу

 (11)
rus.delfi.ee
EST 3
Galerii: 21 pilti
Sõpruse puiesteel sõitis Volkswagen Tiguan vastu posti Foto: Taavi Sepp

Сегодня в 3.21 в Таллинне, в Мустамяэ, на перекреске Сыпрусе пуйестеэ и Линну произошло ДТП.

31-летний мужчина потерял управление автомобилем Volkswagen Tiguan и врезался в дорожный знак и светофор.

Водитель был доставлен в больницу.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Власти задумываются, как уберечь население от возможных угроз, а бомбоубежище можно купить за пару сотен тысяч евро

13.08.2018
Правительство Эстонии в последнее время много думает, как помочь жителям выжить и спастись при кризисных и экстремальных ситуациях, если такие вдруг случатся. Для этой цели в стране уже создаются целевые группы для защиты населения страны, а еще у нас делают бомбоубежища стоимостью почти в полмиллиона евро.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Шел 45-ый год "Семнадцати мгновений весны": как Путин пришел на смену Штирлицу

13.08.2018
Штирлиц зашел в кабинет к Мюллеру и увидел на столе телепрограмму на 11 августа 1973 года. Напротив "Семнадцати мгновений весны. Премьера" — жирный восклицательный знак. "Это провал!" — подумал Штирлиц, пишет ru.delfi.lt.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Jaipur
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
-15% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
126,65 €
-15% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JS/04A
199,- €
169,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106702002
150,30 €
90,18 €
-40% Esprit Meeste käekell ES107031003
150,30 €
90,18 €




Сотрудник аэропорта Сиэтла угнал авиалайнер и разбил его. Как это произошло?

12.08.2018
В аэропорту Сиэтла работник наземных служб угнал пустой авиалайнер Bombardier, взлетев без разрешения диспетчеров. Самолет продержался в воздухе больше часа, а потом упал на одном из близлежащих островов. Угонщик, выполняя странные трюки, рассказывал диспетчеру, что освоил управление лайнером благодаря видеоиграм.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ