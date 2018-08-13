ФОТО: Ночью мужчина на своем автомобиле врезался в светофор и был доставлен в больницу(11)
Сегодня в 3.21 в Таллинне, в Мустамяэ, на перекреске Сыпрусе пуйестеэ и Линну произошло ДТП.
Сегодня в 3.21 в Таллинне, в Мустамяэ, на перекреске Сыпрусе пуйестеэ и Линну произошло ДТП.
31-летний мужчина потерял управление автомобилем Volkswagen Tiguan и врезался в дорожный знак и светофор.
Водитель был доставлен в больницу.
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