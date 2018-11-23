23.11.2018, 12:15

ФОТО: Неравнодушные охранники помогли задержать совершившего ДТП алководителя

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rus.delfi.ee
EST
ФОТО: Неравнодушные охранники помогли задержать совершившего ДТП алководителя
G4S

21 ноября ночью, около 02:50 охранный патруль G4S стал свидетелем того, как на заправке Cirkle K, что на улице Эндла в Таллинне, на высокой скорости в сторону центра города мчится темный Audi.

Поворачивая на улицу Тулика, автомобиль заехал на островок безопасности. Послышался резкий скрежет, автомобиль на момент остановился, но затем продолжил езду.

Охранники заметили, что из автомобиля вылилось масло, и решили последовать за ним, подумав, что водитель не заметил протечки масла. Патруль G4S последовал за Audi до заправки Cirkle K на Палдиском шоссе, где она остановилась у бензоколонки.

Когда охранники подошли к автомобилю, чтобы поговорить с водителем, они заметили, что он ведет себя неадекватно. Пока один охранники с ним говорил, второй сообщил о пьяном мужчине за рулем в полицию.

Прибывшая через пару минут полиция обнаружила у водителя Audi уровень алкогольного опьянения, который предусматривает уголовное наказание. Полиция доставила алководителя в отделение, а спасатели убрали масло на улице Тулика.

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