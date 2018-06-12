ФОТО: Немножко не рассчитал. Пьяный мужчина припарковал машину в канаве

Лыунаская префектура поделилась в Facebook фото того, как в Валга один алководитель пытался припарковаться, но съехал в канаву.
Как пишет полиция, водитель пытался заехать во двор дома, но не рассчитал расстояние и оказался в канаве.
Лыунаская префектура поделилась в Facebook фото того, как в Валга один алководитель пытался припарковаться, но съехал в канаву.
Как пишет полиция, водитель пытался заехать во двор дома, но не рассчитал расстояние и оказался в канаве.
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