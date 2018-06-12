12.06.2018, 17:10

ФОТО: Немножко не рассчитал. Пьяный мужчина припарковал машину в канаве

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Немножко не рассчитал. Пьяный мужчина припарковал машину в канаве
PPA

Лыунаская префектура поделилась в Facebook фото того, как в Валга один алководитель пытался припарковаться, но съехал в канаву.

Как пишет полиция, водитель пытался заехать во двор дома, но не рассчитал расстояние и оказался в канаве.

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