ФОТО: Некачественная автозарядка стала причиной минимум двух пожаров. Товар просят вернуть в магазин

В Пярнумаа зарядное устройство для аккумулятора автомобиля вызвало два возгорания. Товар был признан опасным и снят с продажи. Продавец выкупит все подзарядки обратно.

Большее возгорание произошло 4 марта в Пярну. Загорелся первый этаж двухэтажного дома. Спасатели вынесли двух пострадавших и передали медикам. В ходе следствия выяснилось, что причиной пожара стало зарядное устройство для автомобиля RAWLINK art.69081. Второй пожар случился в гараже частного дома. Причиной — также зарядка.

В ходе экспертизы выяснилось, что при обычном использовании зарядки она огнеопасна. Эта модель продавалась в магазинах Handymann. Продавец и Спасательный департамент просят не использовать их, сеть магазинов выкупит все зарядки обратно.