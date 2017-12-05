ФОТО: Недалеко от Тарту столкнулись две легковушки и грузовик, два человека пострадали

Сегодня вечером на 166 километре шоссе Таллинн-Тарту, близ Кяревере, произошла авария.
Пресс-представитель Лыунаской префектуры полиции сказал, что столкнулись два легковых автомобиля и грузовик.
Всего в автомобилях находилось пять человек, из них один - ребенок. Два человека пострадали и были доставлены в больницу.
Движение в месте происшествия нарушено, пробки образовались в обоих направлениях. Полиция регулирует движение.
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