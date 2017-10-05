ФОТО: Не ведитесь ни в коем случае! Для того, чтобы обворовать человека, преступники разыгрывают странную сценку

Полиция получила несколько сообщений о том, что неизвестные пытаются отвлечь внимание снимающих в банкомате деньги людей, чтобы украсть у них банковскую карту или снятые наличные.

Так, 4 октября у банкомата на улице Ляэне в Вильянди двое говорящих по-русски мужчин украли у потерпевшего карту, инсценировав перед этим довольно странную ситуацию. Сначала один из мужчин пробегает мимо снимающей деньги жертвы, чтобы та заметила, что у него выпадают деньги. Потерявший деньги человек убегает. В это время подходит второй мужчина, поднимает деньги и предлагает жертве разделить ”добычу”. На место возвращается первый мужчина, начинает обвинять присутствующих в присвоении его денег и просит показать кошельки. В то время, как жертва и подельник показывают кошельки, первую всячески отвлекают, заговаривают зубы и обкрадывют. Если это удается, воры разбегаются.



Аналогичный случай произошел в Тарту, но в ввиду бдительности жертвы злодеяние преступникам довести до конца так и не удалось.

Орудовавшим в Вильянди мужчинам более 40 лет. У них худощавое телосложение, рост около 175 см. Разговаривали по-русски.