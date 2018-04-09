ФОТО: Не уступивший дорогу водитель спровоцировал ДТП в Тюри и скрылся

В Тюри водитель не соблюдал правила дорожного движения, что привело к ДТП, а затем скрылся с места происшествия.

Поворачивавший с улицы Яама на главную дорогу, улицу Вильянди, водитель белого Opel проигнорировал знак стоп и не уступил дорогу автомобилю Saab.

Для того, чтобы избежать столкновение, водитель Saab резко повернул руль, но в итоге потерял контроль над автомобилем и сбил несколько дорожных знаков на островке безопасности. Автомобиль тоже серьезно пострадал — у него отлетело одно колесо.

Хотя материальный ущерб от ДТП достаточно большой, но никто не пострадал, так как на островке безопасности в тот момент никого не было.

Водитель Opel скрылся с места ДТП, полицейским пока не удалось его обнаружить. Водитель Saab был трезвым.