09.04.2018, 07:30

ФОТО: Не уступивший дорогу водитель спровоцировал ДТП в Тюри и скрылся

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Не уступивший дорогу водитель спровоцировал ДТП в Тюри и скрылся
Foto: Kaspar Pokk

В Тюри водитель не соблюдал правила дорожного движения, что привело к ДТП, а затем скрылся с места происшествия.

Поворачивавший с улицы Яама на главную дорогу, улицу Вильянди, водитель белого Opel проигнорировал знак стоп и не уступил дорогу автомобилю Saab.

Для того, чтобы избежать столкновение, водитель Saab резко повернул руль, но в итоге потерял контроль над автомобилем и сбил несколько дорожных знаков на островке безопасности. Автомобиль тоже серьезно пострадал — у него отлетело одно колесо.

Хотя материальный ущерб от ДТП достаточно большой, но никто не пострадал, так как на островке безопасности в тот момент никого не было.

Водитель Opel скрылся с места ДТП, полицейским пока не удалось его обнаружить. Водитель Saab был трезвым.

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