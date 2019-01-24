ФОТО: Нарвская полиция устанавливает личность подозреваемого в краже сумки

Молодого человека подозревают в том, что 15 декабря в 18.30 в Нарве, в торговом центре на Таллиннском шоссе он совершил кражу сумки. Ущерб составил 219 евро.

Всех, у кого есть информация об этом молодом человеке, просим связаться с Нарвским отделением полиции по номеру 3576052 либо написать на адрес ruslan.pozarnikov@politsei.ee.