ФОТО: Нарвская полиция устанавливает личность мужчины, которого подозревают в присвоении(10)
Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности мужчины, которого есть основание подозревать в присвоении.
Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности мужчины, которого есть основание подозревать в присвоении.
29 октября в 7 утра в Нарве на перекрестке у торговым центром Astri и заправочной станции был утерян кошелек с документами и наличными деньгами в сумме 717 евро. По первоначальным данным, через несколько минут на дороге остановился автомобиль Volkswagen Passat светлого цвета, из которого вышел мужчина, поднял кошелек и уехал с места. В полицию о находке не сообщили, найденные деньги и документы в полицию для возвращения находки владельцу переданы не были.
По данному случаю начато уголовное делопроизводство по статье о присвоении. Руководитель группы по расследованию преступлений против имущества Нарвского отделения полиции, ведущий следователь Сергей Масленников сказал, что к данному времени полицейские провели различные следственные действия.
„Мы просмотрели записи разных камер наблюдения, но личность мужчины до сих пор не установлена. Просим всех, у кого есть информация об этом мужчине, или об автомобиле Volkswagen Passat светлого цвета, связаться с полицией", — сказал Масленников.
На мужчине были темно-синие джинсы, темная куртка и светлая обувь. Полиция просит всех, кто узнает изображенного на фото человека, позвонить в Нарвское отделение полиции по номерам 53025532 или 3576007, или написать по адресу sergei.maslennikov@politsei.ee.
"Если вы нашли утерянную вещь, то у себя на хранение можно оставить вещь стоимостью до 50 евро, но сообщив о находке в полицию. Более ценные находки следует передавать в полицию", — напоминает Масленников.
Если нет возможности самому принести находку в полицию, то можно сообщить о найденной вещи по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 612 3000 в рабочие дни с 8 до 19 часов, в другое время по номеру 112, и договориться о том, где и как находку можно передать полиции.
"Если вы что-то потеряли, то обязательно заявите в этом в полицию. При наличии заявления, в котором подробно описана утерянная вещь, легче найти хозяина, сравнив информацию по базе данных. В заявлении надо подробно описать утерянную вещь, указав особые приметы, царапины, также серийный номер, IMEI-код телефона, приложите фотографию утерянной вещи или квитанцию о покупке", — советует полицейский.
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