ФОТО: Нарвская полиция устанавливает личность мужчины, которого подозревают в присвоении

29 октября в 7 утра в Нарве на перекрестке у торговым центром Astri и заправочной станции был утерян кошелек с документами и наличными деньгами в сумме 717 евро. По первоначальным данным, через несколько минут на дороге остановился автомобиль Volkswagen Passat светлого цвета, из которого вышел мужчина, поднял кошелек и уехал с места. В полицию о находке не сообщили, найденные деньги и документы в полицию для возвращения находки владельцу переданы не были.

По данному случаю начато уголовное делопроизводство по статье о присвоении. Руководитель группы по расследованию преступлений против имущества Нарвского отделения полиции, ведущий следователь Сергей Масленников сказал, что к данному времени полицейские провели различные следственные действия.

„Мы просмотрели записи разных камер наблюдения, но личность мужчины до сих пор не установлена. Просим всех, у кого есть информация об этом мужчине, или об автомобиле Volkswagen Passat светлого цвета, связаться с полицией", — сказал Масленников.

На мужчине были темно-синие джинсы, темная куртка и светлая обувь. Полиция просит всех, кто узнает изображенного на фото человека, позвонить в Нарвское отделение полиции по номерам 53025532 или 3576007, или написать по адресу sergei.maslennikov@politsei.ee.

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"Если вы нашли утерянную вещь, то у себя на хранение можно оставить вещь стоимостью до 50 евро, но сообщив о находке в полицию. Более ценные находки следует передавать в полицию", — напоминает Масленников.