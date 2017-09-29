ФОТО: Направлявшийся в аэропорт трамвай столкнулся с автомобилем

Сегодня на улице Лубья столкнулись двигавшийся в сторону Таллиннского аэропорта трамвай линии 4 и черный легковой автомобиль. По словам находившегося в трамвае во время аварии читателя Delfi, в ДТП никто не пострадал.

По словам читателя, находившаяся за рулем автомобиля женщина хотела завернуть с проезжей части во двор, в результате чего трамвай врезался в ее автомобиль с пассажирской стороны.

В Tallinna linnatranspordi AS сообщили, что в день с трамваями случаются десятки аварий, поэтому особого внимания данный инцидент не заслуживает.