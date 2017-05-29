ФОТО: Налоговики ”накрыли” группировку, занимавшуюся производством и продажей самогона в больших количествах

В конце апреля специалисты Налогово-таможенного департамента задержали преступную группировку, занимавшуюся производством и продажей в Ида-Вирумаа подпольной алкогольной продукции. Согласно подозрениям, с февраля по конец апреля текущего года ее члены произвели и сбыли почти 6000 литров крепкого подпольного алкоголя.

В ходе досудебного производства выяснилось, что члены группировки имели в своем распоряжении большое помещение, располагающееся в гаражах на территории закрытого производственного комплекса в Кохтла-Ярве, а также хутор в волости Мяэтагусе в Ида-Вирумаа.



По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Риты Хлебниковой, подозрения в незаконном обращении алкоголя и в принадлежности к преступной группировке предъявлены шести людям, трое из которых с разрешения суда были заключены под стражу. ”В ходе следствия было установлено, что за три месяца преступная группировка ввела в обращение как минимум 5771 литров самогона, заработав тем самым 29 000 евро”, — сказала Хлебникова.

В ходе обысков было изъято два самогонных аппарата объемом 500 литров, около 600 литров контрафактного крепкого алкоголя, 9000 литров браги, а также много различной пластиковой тары и необходимые для производства самогона сырье и эссенции. Кроме того, были изъяты наличные средства.

По словам руководителя службы расследований департамента Райна Кууса, речь идет о слаженной преступной группировке, которая занималась реализацией нелегального алкоголя через сформировавшуюся за многие годы сеть в Ида-Вирумаа и Харьюмаа. ”В целом в Эстонии распространение нелегального алкоголя в последние годы постоянно уменьшается, но в определенных регионах все же широко распространено. Отдел расследований Налогово-таможенного департамента и впредь будет держать руку на пульсе с целью разоблачения подобных сетей и предотвращения попадания продукции с сомнительным качеством к потребителю”, — сказал Куус.