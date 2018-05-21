ФОТО: Налоговая задержала мужчину, у которого были обнаружены крупные партии наркотиков

В конце апреля сотрудники Налогово-таможенного департамента задержали в Таллинне Яанека, у которого обнаружили более 1,5 кг амфетамина, около 500 г кокаина и 70 г экстази.

По оценке департамента, все улики указывают на то, что мужчина мог приобрести столь крупные партии для их дальнейшей перепродажи и что ”речь идет не об обычном уличном дилере, а о человеке, который снабжал наркотиками не одну тысячу человек”.



Мужчина освободился из тюрьмы всего полтора года назад. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда он был заключен под стражу.