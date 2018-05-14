ФОТО: Начался судебный процесс над коплиским стрелком

Сегодня начался судебный процесс над коплиским стрелком. 75-летний Александер обвиняется в попытке убийства двух охранников и незаконном обращении с боеприпасами.

Утром 2 июля 2017 года, около 11 часов Центр тревоги получил сообщение о том, что в Копли стреляли в двух охранников. Мужчины проверяли на заброшенных дом на охраняемой ими территории на ул. Лийнивахе, в котором датчики дали сигнал тревоги. Они обнаружили вторгнувшегося на объект мужчины, который напал на них с применением огнестрельного оружия — один из охранников получил жизненно опасные повреждения, но врачам удалось спасти его жизнь. Жизнь второго сотрудника охраны не была в опасности, но и полученные им повреждения были настолько тяжкие, что он также нуждался в операции.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия было начато уголовное делопроизводство по статье о попытке убийства.

Стрелявшему мужчине удалось сбежать с места происшествия. На месте полицейскими был задержан один соответствующий профилю стрелявшего мужчина, но вскоре было выяснено, что он не связан с преступлением и был освобожден. В течение недели полицейские активно проводили различные следственные мероприятия и задержали подозреваемого в совершении преступлении.

