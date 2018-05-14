ФОТО: Начался судебный процесс над коплиским стрелком

Стрельба произошла 2 июля на улице Лийнивахе в Копли, куда Александр отправился собирать металл. В это время в Таллинне проходило шествие по случаю Молодежного праздника песни и танца. Объект находился под наблюдением и на место прибыли два охранника, в которых Александр и выстрелил. Оба охранника получили серьезные ранения. Александр с места происшествия сбежал и был задержан 7 июля в Латвии. В связанных с мужчиной помещениях было найдено много различных частей оружия и около 7700 патронов. По словам прокурора, много лет назад Александр работал в Таллиннской тюрьме оружейником.

Обвиняемый ранее в уголовном порядке не наказывался.

”Выстрел мог произойти импульсивно”, — говорил ранее адвокат Александера Владимир Садеков. По словам адвоката, его клиент ”неожиданно увидел двух человек, которые на него напали”. Он не успел понять, что должен был делать. ”Почему он так отреагировал? Хотел ли он их убить? И если он хотел их убить, то никто не помешал бы ему произвести еще много выстрелов”, — сказал Садеков.

На суде обвиняемый своей вины не признал и заверил, что не хотел никому нанести вреда. Садеков назвал обвинение сомнительным и отметил, что инцидент не похож на попытку убийства.

”Если он хотел их убить, то почему не сделал этого? Почему убежал? У него было достаточно времени, чтобы проверить, живы ли они. Что это за убийство, если он выстретил себе в руку”, — отметил Садеков.

На время дачи показаний потерпевшими заседание было объявлено закрытым.