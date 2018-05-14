14.05.2018, 10:39

ФОТО: Начался судебный процесс над коплиским стрелком

 (9)
дополнено в 13:11
rus.delfi.ee
EST 4
ФОТО: Начался судебный процесс над коплиским стрелком
Karin Kaljuläte

Сегодня начался судебный процесс над коплиским стрелком. 75-летний Александер обвиняется в попытке убийства двух охранников и незаконном обращении с боеприпасами.

Утром 2 июля 2017 года, около 11 часов Центр тревоги получил сообщение о том, что в Копли стреляли в двух охранников. Мужчины проверяли на заброшенных дом на охраняемой ими территории на ул. Лийнивахе, в котором датчики дали сигнал тревоги. Они обнаружили вторгнувшегося на объект мужчины, который напал на них с применением огнестрельного оружия — один из охранников получил жизненно опасные повреждения, но врачам удалось спасти его жизнь. Жизнь второго сотрудника охраны не была в опасности, но и полученные им повреждения были настолько тяжкие, что он также нуждался в операции.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия было начато уголовное делопроизводство по статье о попытке убийства.

Стрелявшему мужчине удалось сбежать с места происшествия. На месте полицейскими был задержан один соответствующий профилю стрелявшего мужчина, но вскоре было выяснено, что он не связан с преступлением и был освобожден. В течение недели полицейские активно проводили различные следственные мероприятия и задержали подозреваемого в совершении преступлении.

Стрельба произошла 2 июля на улице Лийнивахе в Копли, куда Александр отправился собирать металл. В это время в Таллинне проходило шествие по случаю Молодежного праздника песни и танца. Объект находился под наблюдением и на место прибыли два охранника, в которых Александр и выстрелил. Оба охранника получили серьезные ранения. Александр с места происшествия сбежал и был задержан 7 июля в Латвии. В связанных с мужчиной помещениях было найдено много различных частей оружия и около 7700 патронов. По словам прокурора, много лет назад Александр работал в Таллиннской тюрьме оружейником.

Обвиняемый ранее в уголовном порядке не наказывался.

”Выстрел мог произойти импульсивно”, — говорил ранее адвокат Александера Владимир Садеков. По словам адвоката, его клиент ”неожиданно увидел двух человек, которые на него напали”. Он не успел понять, что должен был делать. ”Почему он так отреагировал? Хотел ли он их убить? И если он хотел их убить, то никто не помешал бы ему произвести еще много выстрелов”, — сказал Садеков.

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На суде обвиняемый своей вины не признал и заверил, что не хотел никому нанести вреда. Садеков назвал обвинение сомнительным и отметил, что инцидент не похож на попытку убийства.

”Если он хотел их убить, то почему не сделал этого? Почему убежал? У него было достаточно времени, чтобы проверить, живы ли они. Что это за убийство, если он выстретил себе в руку”, — отметил Садеков.

На время дачи показаний потерпевшими заседание было объявлено закрытым.

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