ФОТО: Начался суд над мужчиной, который поджог дом певицы Хедвиг Хансон

Согласно подозрению, 55-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения около 2 часов ночи 7 июля въехал на газонокосилке во двор жилого дома в деревне Тухалаане. Мужчина облили лестницу и одну из стен дома бензином и поджег. Все эти действия сопровождались комментариями угрожающего характера. ”Поджогом дома подозреваемый поставил под угрозу жизнь хозяйки дома и двух несовершеннолетних детей”, — сказал пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры.

За попытку убийства предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 20 лет.

Кроме того, мужчину подозревают в неоднократном применении насилия в отношении своих близких.