10.12.2018, 11:20

ФОТО: Начался суд над мужчиной, который поджог дом певицы Хедвиг Хансон

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rus.delfi.ee
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Galerii: 15 pilti
Hedvig Hansoni maja süütaja Viljandi kohtumajas Foto: Kenno Soo

В понедельник перед Вильяндиским судом предстал Айвар Виснап, который обвиняется в попытке убийства певицы Хедвиг Хансон, а также в насилии в близких отношениях.

Согласно подозрению, 55-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения около 2 часов ночи 7 июля въехал на газонокосилке во двор жилого дома в деревне Тухалаане. Мужчина облили лестницу и одну из стен дома бензином и поджег. Все эти действия сопровождались комментариями угрожающего характера. ”Поджогом дома подозреваемый поставил под угрозу жизнь хозяйки дома и двух несовершеннолетних детей”, — сказал пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры.

За попытку убийства предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 20 лет.

Кроме того, мужчину подозревают в неоднократном применении насилия в отношении своих близких.

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