03.09.2018, 12:03

ФОТО: Начался суд над 49-летним мужчиной, которого обвиняют в сексуальном домогательстве к 10-летней девочке

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rus.delfi.ee
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Veiko Männik'u kohtuasi
Veiko Männik'u kohtuasiFoto: Ekspress Meedia

Сегодня в Пярнуском уездном суде началось заседание по делу 49-летнего Вейко Мянника, которого обвиняют в сексуальном домогательстве к 10-летней девочке, а также систематическом избиении супруги.

Мянник за свою жизнь пять раз представал перед судом. Теперь его прокуратура обвиняет в неоднократном физическом насилии по отношению к супруге. Он ее бил руками и ногами.

Также его обвиняют в сексуальном домогательстве к 10-летней девочке, которая является дочкой его знакомой.

Согласно обвинению, находясь дома, мужчина против воли девочки трогал ее в области половых органов, а также целовал и лизал.

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