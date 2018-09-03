ФОТО: Начался суд над 49-летним мужчиной, которого обвиняют в сексуальном домогательстве к 10-летней девочке

Мянник за свою жизнь пять раз представал перед судом. Теперь его прокуратура обвиняет в неоднократном физическом насилии по отношению к супруге. Он ее бил руками и ногами.

Также его обвиняют в сексуальном домогательстве к 10-летней девочке, которая является дочкой его знакомой.

Согласно обвинению, находясь дома, мужчина против воли девочки трогал ее в области половых органов, а также целовал и лизал.

